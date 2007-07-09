🎧 Панарин — новый Овечкин? Хоккейный подкаст Sports.ru

Новый выпуск хоккейного подкаста «Телега, братан!» — о главном событии в хоккее: Артемий Панарин подписал очень крутой контракт с «Рейнджерс». Алексей Белов, Егор Параскун и Никита Петухов обсуждают, заслужил ли он эти 11,6 млн в год, почему «Рейнджерс» выложили эту сумму и что будет дальше.

Коротко о том, что внутри:

0:00 шутка про фестиваль «Боль» и «Коламбус».

1:45 Панарин как PR-менеджер Олега Знарка.

5:53 откуда взялись больше 11,5 млн долларов контракта.

8:15 Панарин оказался на рынке в уникальных условиях.

11:35 в контрактный год Артемий Панарин поменял агента.

12:45 коротко про бывшего агента Мильштейна.

13:40 что получили «Рейнджерс».

15:25 контракт Панарина — продолжение перестройки команды.

18:55 у кого из русских в НХЛ был такой же мощный контракт на момент подписания?

19:34 с кем будет играть Панарин?

20:23 что будет с этим контрактом через пять лет.

26:40 Панарин — это новый Овечкин?

32:09 ключевое отличие Панарина и Овечкина.

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