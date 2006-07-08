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СКА предлагает Ткачеву 90 млн рублей в год. С бонусами зарплата может достигнуть 170 млн за сезон

Теги Салават Юлаев СКА возможные переходы КХЛ Владимир Ткачев 1995 Хоккей

СКА предложил высокую зарплату нападающему Владимиру Ткачеву.

По информации РБК, хоккеист уже подписал контракт со СКА на два года.

Базовая зарплата Ткачева в СКА составит 90 млн в год. Еще 80 он может получить в качестве бонусов. Они предусмотрены:

– за определенное количество набранных очков в регулярном чемпионате

– за определенное количество набранных очков в плей-офф

– за звание лучшего бомбардира команды в регулярном чемпионате

– за звание лучшего бомбардира команды в плей-офф.

В прошлом сезоне Ткачев в составе «Салавата Юлаева» провел в регулярном чемпионате КХЛ 53 матча, набрав 26 (5+21) очков. В плей-офф форвард отметился 10 очками (4+6) в 17 матчах.

Ранее сообщалось, что 23-летний форвард выбирает между СКА и НХЛ.

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