СКА предлагает Ткачеву 90 млн рублей в год. С бонусами зарплата может достигнуть 170 млн за сезон

предложил высокую зарплату нападающему Владимиру Ткачеву.

По информации РБК, хоккеист уже подписал контракт со на два года.

Базовая зарплата Ткачева в СКА составит 90 млн в год. Еще 80 он может получить в качестве бонусов. Они предусмотрены:

– за определенное количество набранных очков в регулярном чемпионате

– за определенное количество набранных очков в плей-офф

– за звание лучшего бомбардира команды в регулярном чемпионате

– за звание лучшего бомбардира команды в плей-офф.

В прошлом сезоне Ткачев в составе «Салавата Юлаева» провел в регулярном чемпионате 53 матча, набрав 26 (5+21) очков. В плей-офф форвард отметился 10 очками (4+6) в 17 матчах.

Ранее сообщалось, что 23-летний форвард выбирает между СКА и НХЛ.

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