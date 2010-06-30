НХЛ. «Питтсбург» обменял Кессела в «Аризону» на Гальченюка

и «Аризона» произвели обмен.

Форвард Фил Кессел стал игроком «Койотис». Также они получили защитника Дэйна Беркса и пик четвертого раунда драфта-2021.

«Питтсбург» получил нападающего и защитника Пьера-Оливье Жозефа.

Контракт Кессела с кэпхитом 6,8 млн долларов (еще 1,2 млн ему платит «Торонто») действует еще 3 года.

В минувшем сезоне 31-летний Кессел набрал 82 (27+55) очка в матчах регулярного чемпионата и 2 (1+1) балла в играх плей-офф.

В составе «Питтсбурга» он провел 4 последних сезона и выиграл два Кубка Стэнли в 2016 и 2017 годах.

На счету 25-летнего Гальченюка 41 (19+22) очко в 72 играх регулярного сезона. Ранее он выступал за «Монреаль».

Дэйн Беркс прошедший сезон провел в ECHL и АХЛ. 19-летний Джозеф играл в главной юниорской лиге Квебека (QMJHL).