НХЛ. «Вашингтон» обменял Бураковски в «Колорадо»

Нападающий Андре Бураковски перешел из в «Колорадо».

Взамен «Кэпиталс» получили выборы во втором и третьем раундах драфта-2020 и нападающего .

24-летний Бураковски находится без контракта в статусе ограниченно свободного агента. В прошлом сезоне он набрал 25 (12+13) очков в 76 матчах регулярного чемпионата . В 7 играх плей-офф отметился 2 (1+1) баллами.

1 июля 25-летний Космачак может выйти на рынок свободных агентов. В прошлом сезоне играл в фарм-клубе и в 54 матчах АХЛ набрал 23 (12+11) очка.