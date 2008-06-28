Реклама 18+
Реклама 18+

НХЛ. «Вашингтон» обменял Бураковски в «Колорадо»

Теги переходы Вашингтон Колорадо НХЛ Скотт Космачак Андре Бураковски Хоккей

Нападающий Андре Бураковски перешел из «Вашингтона» в «Колорадо».

Взамен «Кэпиталс» получили выборы во втором и третьем раундах драфта-2020 и нападающего Скотта Космачака.

24-летний Бураковски находится без контракта в статусе ограниченно свободного агента. В прошлом сезоне он набрал 25 (12+13) очков в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В 7 играх плей-офф отметился 2 (1+1) баллами.

1 июля 25-летний Космачак может выйти на рынок свободных агентов. В прошлом сезоне играл в фарм-клубе «Колорадо» и в 54 матчах АХЛ набрал 23 (12+11) очка.

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться