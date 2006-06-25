🗣Овечкин как главная звезда планеты. Хоккейный подкаст Sports.ru🏒

Новый выпуск хоккейного подкаста «Телега, братан!» — о самом узнаваемом хоккеисте на Земле. Как из простого московского парня превратился в самый мощный хоккейный бренд на планете — и что будет с хоккеем, когда он закончит карьеру.

В главных ролях — элита хоккейного раздела Алексей Белов и аутсайдеры раздела Егор Параскун и Никита Петухов.

Вот кое-что из внутренностей:

0:00 – шутка (плохая, но со смыслом).

1:20 – когда Белов впервые увидел Овечкина вживую, на арене!

3:53 – гостевое включение: как Овечкин удивлялся машине Павла Лысенкова.

7:05 – было сразу понятно, что Овечкин – это уровень Гретцки и Лемье.

9:00 – МЧМ-2005 как главная драма молодой звезды.

10:53 – был ли у нас юниор мощнее?

13:33 – гостевое включение: Сергей Федотов до и после знакомства с Овечкиным.

16:15 – целый блок про минусы Ови.

20:45 – почему Лайне хуже.

22:43 – если Овечкин так хорош, почему он так часто проигрывает?

24:20 – как изменился его хоккей.

28:00 – роль Бекстрема в истории.

30:40 – включение Лысенкова: как Овечкин читает прессу.

32:25 – Путин-тим – это перегиб?

35:03 – включение Федотова: Овечкин и Знарок подружились на ЧМ-2014.

37:00 – можно было ли обойтись без него на ?

41:55 – включение Федотова: как скауты сборной отсматривали Овечкина.

43:00 – как Овечкину живется без победы на Олимпиаде.

48:40 – включение Лысенкова: отношение Овечкина к Олимпиаде.

53:30 – соотношение Кубок Стэнли и абсолютного величия.

58:10 – включение Лысенкова: что будет, когда Овечкин уйдет?

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