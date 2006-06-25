🗣Овечкин как главная звезда планеты. Хоккейный подкаст Sports.ru🏒

Новый выпуск хоккейного подкаста «Телега, братан!» — о самом узнаваемом хоккеисте на Земле. Как Александр Овечкин из простого московского парня превратился в самый мощный хоккейный бренд на планете — и что будет с хоккеем, когда он закончит карьеру.
В главных ролях — элита хоккейного раздела Sports.ru Алексей Белов и аутсайдеры раздела Егор Параскун и Никита Петухов.
Вот кое-что из внутренностей:
0:00 – шутка (плохая, но со смыслом).
1:20 – когда Белов впервые увидел Овечкина вживую, на арене!
3:53 – гостевое включение: как Овечкин удивлялся машине Павла Лысенкова.
7:05 – было сразу понятно, что Овечкин – это уровень Гретцки и Лемье.
9:00 – МЧМ-2005 как главная драма молодой звезды.
10:53 – был ли у нас юниор мощнее?
13:33 – гостевое включение: Сергей Федотов до и после знакомства с Овечкиным.
16:15 – целый блок про минусы Ови.
20:45 – почему Лайне хуже.
22:43 – если Овечкин так хорош, почему он так часто проигрывает?
24:20 – как изменился его хоккей.
28:00 – роль Бекстрема в истории.
30:40 – включение Лысенкова: как Овечкин читает прессу.
32:25 – Путин-тим – это перегиб?
35:03 – включение Федотова: Овечкин и Знарок подружились на ЧМ-2014.
37:00 – можно было ли обойтись без него на ЧМ-2019?
41:55 – включение Федотова: как скауты сборной отсматривали Овечкина.
43:00 – как Овечкину живется без победы на Олимпиаде.
48:40 – включение Лысенкова: отношение Овечкина к Олимпиаде.
53:30 – соотношение Кубок Стэнли и абсолютного величия.
58:10 – включение Лысенкова: что будет, когда Овечкин уйдет?