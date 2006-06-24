НХЛ. Райлли и Дубас приняли участие в ЛГБТ-параде

Защитник Морган Райлли и генеральный менеджер клуба Кайл Дубас приняли участие в ЛГБТ-параде.

Вместе с нападающим «Нью-Джерси» Кертисом Габриэлем они представляли на акции Toronto Pride.

«Я думаю, это важно. Это то, во что мы верим как команда. Разнообразие – та часть Торонто, которую я очень люблю. Инклюзивность должна быть во всех сферах жизни и работы.

Когда ты живешь в Канаде, в таком месте, как Торонто, думаю, очень важно быть частью этого. Нужно принимать участие [в таких мероприятиях]», – сказал Райлли.

Отметим, что в марте хоккеист был обвинен в использовании гомофобной лексики на матче с «Тампой» (2:6). Во втором периоде в трансляцию попала фраза «долбаный гомик» (fucking faggot).

Предполагалось, что игрок «Лифс» таким образом высказался в сторону арбитра Брэда Майера, однако расследование не подтвердило эту информацию. Лига пришла к выводу, что хоккеист не использовал гомофобную лексику и не оскорблял судью.

Райлли о гомофобной реплике: «На 100% уверен, что не использовал это слово. Рад, что лига подтвердила мою невиновность»

Кайл Дубас: «Если гомосексуал или трансгендер приходит на стадион, он должен чувствовать радушие и безопасность»