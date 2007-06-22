Василий Подколзин: «Очень рад, что меня выбрал «Ванкувер». Надеюсь, это начало большого пути»

Нападающий Василий Подколзин поделился впечатлениями от драфта НХЛ-2019. Форвард был выбран «Ванкувером» под 10-м номером.

«Я не смогу описать словами. Это надо самому прочувствовать всю атмосферу. Очень приятно, что так совпало и меня выбрала команда из города, где происходит сам драфт. Мои сильные стороны как хоккеиста? Я считаю, что у меня есть скорость. И я надеюсь, что буду помогать команде.

Ни для кого не секрет, что у меня не очень хорошее катание. Два года буду над этим работать. И есть моменты в игре, которые мне нужно подправлять.

Первая игра против мужчин [в КХЛ]? Тяжело, на самом деле. Дело даже не в физике, а в эмоциях. Я с ними немножко не справился. Но надеюсь, что в следующие два сезона поиграю с мужиками и приеду в НХЛ максимально готовым.

Чувствовал ли интерес со стороны «Кэнакс»? Да, у нас прошла встреча накануне. Мы достаточно долго разговаривали. И еще раз скажу – я очень рад, что меня выбрал «Ванкувер». Надеюсь, это начало большого пути.

Мне хочется себя попробовать в НХЛ. Особенно в «Ванкувере». Хочется что-то выиграть в этой лиге», – сказал Подколзин.

Драфт НХЛ. Хьюз выбран 1-м номером, Какко — второй, Подколзин – 10-й