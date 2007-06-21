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НХЛ. Форвард «Тампы» Кэллахан близок к завершению карьеры из-за дегенеративного заболевания спины

Теги травмы Тампа-Бэй Райан Кэллахан НХЛ Жюльен Брисбуа Хоккей

Нападающий «Тампы» Райан Кэллахэн может завершить карьеру.

34-летний форвард страдает от дегенеративного заболевания диска в поясничном отделе позвоночника.

Генеральный менеджер «Лайтнинг» Жюльен Брисбуа рассказал, что врачи рекомендовали Кэллахэну прекратить карьеру в профессиональном хоккее.

Клуб поместил хоккеиста в список травмированных на долгий срок.

«Он гордится тем, что является настоящим бойцом. Я знаю, что он рассчитывал не только отыграть свой контракт до конца, но и подписать новый», – заявил Брисбуа.

В минувшем регулярном чемпионате Кэллахэн провел 52 игры и набрал 17 (7+10) очков. Также провел два матча в Кубке Стэнли.

В 2014 году он заключил с «Тампой» шестилетний контракт на 34,8 миллиона долларов (5,8 млн долларов в год), срок действия которого завершается в конце следующего сезона.

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