НХЛ. «Сент-Луис» сделал квалификационное предложение Барбашеву

Генеральный менеджер Даг Армстронг сообщил, что клуб сделал квалификационное предложение нападающему . 1 июля 23-летний хоккеист может стать ограниченно свободным агентом.

«Мы сделали ему квалификационное предложение. Я поговорил с его агентом, и мы вернемся к этому на следующей неделе. Мы ожидаем, что подпишем с ним контракт.

Это очень хороший игрок, который продолжает прогрессировать. В этом сезоне он сделал большой шаг вперед. И теперь нам нужно найти для него новый ориентир для дальнейшего развития», – сказал Армстронг.

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