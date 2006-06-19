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НХЛ. «Сент-Луис» сделал квалификационное предложение Барбашеву

Теги Сент-Луис Даг Армстронг НХЛ Иван Барбашев Хоккей

Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг сообщил, что клуб сделал квалификационное предложение нападающему Ивану Барбашеву. 1 июля 23-летний хоккеист может стать ограниченно свободным агентом.

«Мы сделали ему квалификационное предложение. Я поговорил с его агентом, и мы вернемся к этому на следующей неделе. Мы ожидаем, что подпишем с ним контракт.

Это очень хороший игрок, который продолжает прогрессировать. В этом сезоне он сделал большой шаг вперед. И теперь нам нужно найти для него новый ориентир для дальнейшего развития», – сказал Армстронг.

Барбашев – незаметный герой «Сент-Луиса». Он играет в лучшем 4-м звене лиги

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