Панарин – родителям юных хоккеистов: «Не надо готовить детей к войне и использовать их как инвестицию»

Форвард «Коламбуса» записал в инстаграме обращение к родителям юных хоккеистов.

«Тема разговора – хоккейные родители. Хотел немножко поделиться своим мнением. Много слышу о том, что родители маленьких спортсменов сходят с ума на играть и тренировках.

Начинают орать что-то с трибун, подсказывать, хотя сами никакого отношения к спорту не имеют, не разбираются и никогда не играли. Начинают мешать тренерам работать. Поэтому хотелось бы поговорить об этом.

Я все-таки считаю, что детям нужно давать больше свободы, не надо готовить их к войне. Они должны получать удовольствие от жизни, наслаждаться детством. Если человеку дано и в нем проснется желание, то он сам всего добьется. Не нужно насильно заставлять ребенка делать то, что он, может быть, не хочет.

Тем более, когда вы начинаете кричать на стадионе – это только мешает и зашугивает его. И тренеры не могут нормально работать. Им, наверное, надо закрывать тренировки. Не знаю, как они выходят из этой ситуации. Может, какие-то родители посмотрят это и поймут, что не надо так делать. Нужно получать удовольствие, а от этого один негатив. Даже на меня давление увеличивается с каждым годом. А дети еще и бесплатно играют, так что не стоит этого делать.

Также некоторые родители, сами ничего не добившись в жизни, по разным причинам, начинают относиться к детям, как к инвестиции в старости. Делают из них робота, отдавая на хоккей с прицелом на будущее. Он будет помогать, а я буду разъезжать на самых дорогих машинах. Нет, наверное, если человек захочет вам помочь, то сам поможет. Не нужно просто использовать его, как инвестицию.

Нужно просто помочь научиться играть в хоккей и просто получать удовольствие от жизни. У каждого своя жизнь. Если хорошо воспитать человека и быть нормальным родителем, то не надо будет просить, он сам поможет», – сказал Панарин.