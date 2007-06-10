🎧Сборная России, в которую мы влюбились. Хоккейный подкаcт Sports.ru

Первый выпуск подкаста «Телега, братан!», в ролях Никита Петухов и Егор Параскун, специальный гость — звезда хоккейного телека Артем Батрак.
Вот что внутри:
0:00 – шутка (плохая, но будет лучше).
3:10 – Овечкин, который мог сыграть лучше.
6:00 – Капризов – красавчик.
7:20 – мог бы наш состав быть еще мощнее?
12:00 – Батрак вспоминает коронные приемы Гусева и Кучерова еще из детской лиги (!). Спойлер – они уже тогда были волшебниками.
16:40 – готов ли Гусев к НХЛ?
21:30 – в чем разница между Знарком и Воробьевым.
22:20 – как правильно реагировать на новость про 160 бокалов пива.
25:00 – у нас что, появились классные защитники?
32:45 – Василевский – лучший вратарь мира.
36:20 – почему мы проиграли второму составу сборной Финляндии?
42:20 – будет ли сборная так же крута хотя бы через год?