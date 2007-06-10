🎧Сборная России, в которую мы влюбились. Хоккейный подкаcт Sports.ru

Первый выпуск подкаста «Телега, братан!», в ролях Никита Петухов и Егор Параскун, специальный гость — звезда хоккейного телека Артем Батрак.

Вот что внутри:



0:00 – шутка (плохая, но будет лучше).



3:10 – Овечкин, который мог сыграть лучше.



6:00 – Капризов – красавчик.



7:20 – мог бы наш состав быть еще мощнее?



12:00 – Батрак вспоминает коронные приемы Гусева и Кучерова еще из детской лиги (!). Спойлер – они уже тогда были волшебниками.



16:40 – готов ли Гусев к НХЛ?



21:30 – в чем разница между Знарком и Воробьевым.



22:20 – как правильно реагировать на новость про 160 бокалов пива.



25:00 – у нас что, появились классные защитники?



32:45 – Василевский – лучший вратарь мира.



36:20 – почему мы проиграли второму составу сборной Финляндии?



42:20 – будет ли сборная так же крута хотя бы через год?

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