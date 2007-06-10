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🎧Сборная России, в которую мы влюбились. Хоккейный подкаcт Sports.ru

Теги Сборная России по хоккею Евгений Малкин Илья Ковальчук Александр Овечкин Sports.ru чемпионат мира Евгений Кузнецов Никита Гусев Никита Кучеров Андрей Василевский Артем Батрак ЧМ-2019 Михаил Сергачев Подкасты Хоккей

Первый выпуск подкаста «Телега, братан!», в ролях Никита Петухов и Егор Параскун, специальный гость — звезда хоккейного телека Артем Батрак.

Вот что внутри: 

0:00 – шутка (плохая, но будет лучше).

3:10 – Овечкин, который мог сыграть лучше.

6:00 – Капризов – красавчик.

7:20 – мог бы наш состав быть еще мощнее?

12:00 – Батрак вспоминает коронные приемы Гусева и Кучерова еще из детской лиги (!). Спойлер – они уже тогда были волшебниками. 

16:40 – готов ли Гусев к НХЛ?

21:30 – в чем разница между Знарком и Воробьевым.

22:20 – как правильно реагировать на новость про 160 бокалов пива.

25:00 – у нас что, появились классные защитники?

32:45 – Василевский – лучший вратарь мира.

36:20 – почему мы проиграли второму составу сборной Финляндии?

42:20 – будет ли сборная так же крута хотя бы через год?

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