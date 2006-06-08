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НХЛ. Средняя цена билета на 6-й матч финала – 4299 долларов. Это 2-е место по дороговизне в спорте Америки за 10 лет

Теги рейтинги Бостон Кубок Стэнли Сент-Луис бизнес НХЛ Супербоул MLB Хоккей

Стоимость билетов на 6-й матч финальной серии Кубка Стэнли между «Сент-Луисом» и «Бостоном» (3-2) стала одной из самых дорогих среди четырех главных лиг Северной Америки в текущем десятилетии. 

Средняя цена билета на матч составляет 4299 долларов, минимальная – 2019 долларов. 

Это 2-е место по дороговизне в североамериканском спорте в текущем десятилетии. Дороже средняя цена билета была только на 7-й матч финала Мировой серии MLB в 2016 году – 5300 долларов. 

Места с 3-го по 6-е занимают Супербоулы 2018, 2012, 2017 и 2011 годов соответственно, на 7-м и 8-м местах – 6-й матч финала Кубка Стэнли-2017 между «Нэшвиллом» и «Питтсбургом» и 7-й матч финала Кубка Стэнли-2011 между «Ванкувером» и «Бостоном».

Данные: Ticket IQ. 

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