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НХЛ. «Баффало» подписал Скиннера на 8 лет с зарплатой 9 млн долларов

Теги Баффало НХЛ Джефф Скиннер Хоккей

«Баффало» объявил о подписании нового контракта с форвардом Джеффом Скиннером

Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на 8 лет, средняя годовая зарплата составит 9 миллионов долларов. Общая сумма сделки составит 72 млн долларов, из которых 15 млн будут выплачены как подписные бонусы (по 7,5 млн перед сезонами-2021/22 и 2023/24). 

По данным CapFriendly, контракт содержит пункт о полном запрете на обмен в течение всего срока действия. 

В минувшем сезоне Скиннер впервые в карьере забил 40 голов, всего набрав 63 (40+23) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. 

Этот сезон стал для него первым в составе «Сэйбрс», куда он был обменян из «Каролины» в прошлом августе.

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