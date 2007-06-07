Илья Брызгалов: «Смотришь на топ-игроков НХЛ – одни русские. А как медали собирать золотые – где они все? Нету»

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов поделился мнением о выступлении национальной команды на ЧМ-2019.

– Что думаете о поражении сборной России от финнов в полуфинале чемпионата мира?

– Я был на отдыхе, все время на пляже, но немного зацепил. Не понял немножко, что там было при игре «шесть на пять» в концовке. Что вообще там делали два хоккеиста [Кучеров и Гусев] за воротами – такое долгое время перепасовывались, оставив других четырех нападающих против пятерых обороняющихся. Взяли себя и убрали из игры. Но, может быть, это какие-то новые веяния.

Я уже четыре года не в хоккее. Может, какие-то новые мысли гениальные появились в игре. Для вратаря – конечно, легко, когда никого перед воротами нет. Ха. И когда не бросают по воротам – тоже хорошо. Или бросают от бортов – весь матч можно спокойно в живот ловить.

– Поражение породило целую дискуссию, поскольку Илья Воробьев сказал, что, если сборная России будет играть как финны, у хоккеистов это вызовет отторжение. И поэтому брать что-то у них – неправильно и глупо. Стоит ли копировать засхематизированный хоккей, который, по идее, работает только с такими беззвездными командами?

– Знаю одно: любая копия – хуже оригинала. У нас любят из стороны в сторону, из огня да в полымя бросаться. Кто-то один победит – о, нам надо так играть. Потом другой – о, нам надо так играть. Я много раз говорил, за каким хоккеем будущее. Вы видите, как в играют? Тут далеко ходить не надо. Разве тут кто-то откатывается? Кто-то предлагает вязкую игру? Построения используют?

– Это все характерно как раз для финнов.

– В НХЛ – напор, форчек, агрессия. Вот за чем будущее. Это хоккей яркий, динамичный, и всем нравится. А финны играют вот в это, причем испокон веков, и свой стиль не меняют. Но тут же тоже надо учитывать количество населения в стране, количество хоккеистов. Они только в последнее время стали выдавать сильных игроков. Но у них нет столько ярких звезд, как у России или Канады.

Я имею в виду индивидуальностей. Сейчас больше и больше стало появляться. Но раньше – Теему Селянне и все. А так – у них добротные игроки всегда были, хорошо обученные, не более того. Даже чувствуется динамовская школа хоккея. Не зря Юрзинов долгое время проработал в ТПС. Через него многие ребята и тренеры прошли, многому научились. Очень похоже на динамовский стиль.

– Примечательно, что молодежная и юниорская сборные у них играют совсем по-другому.

– Так они развиваются, не стоят на месте. Школа выстроена, коррективы просто вносят. Потому и растут яркие личности. Но у нас-то их все равно больше. Смотришь на топ-игроков НХЛ – так там одни русские. Хотя как медали собирать золотые – где они все? Нету, – сказал Брызгалов.