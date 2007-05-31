Вудкрофт может возглавить минское «Динамо»

Крэйг Вудкрофт может вернуться на пост главного тренера минского , сообщает «Чемпионат».

По информации издания, в тренерский штаб 49-летнего специалиста войдут знаменитый в прошлом хоккеист и Павел Перепихин, работавший с юношеской сборной Беларуси.

Вудкрофт возглавлял минское «Динамо» в сезоне-2016/17. Под его руководством клуб вышел в плей-офф Кубка Гагарина, но уступил «Локомотиву» (1-4) в четвертьфинале Запада. По окончании сезона клуб расторг контракт со специалистом по соглашению сторон.

В июле 2017 года Вудкрофт возглавил швейцарский «Серветт». В сезоне-2017/18 команда вышла в плей-офф, но уступила в четвертьфинале «Берну». В результате клуб отправил канадца в отставку.

Ранее сообщалось, что минское «Динамо» возглавил Александр Андриевский. Позже генеральный директор команды Дмитрий Басков объявил, что клуб не смог договориться со специалистом.