Панарин сыграл со Знарком в аэрохоккей: «Он все-таки больше тренер😂»

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин опубликовал в инстаграме видео с главным тренером Олегом Знарком.

На видео хоккеист играет в аэрохоккей с 56-летним специалистом.

«Олег Валерьевич все-таки больше тренер😂», – написал Панарин.

Напомним, что хоккеист встречается с Алисой, дочерью Олега Знарка.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Олег Валерьевич все таки больше тренер😂 #знарок Публикация от Артемий Панарин (@artemiypanarin) 29 Май 2019 в 10:35 PDT

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