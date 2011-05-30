Панарин сыграл со Знарком в аэрохоккей: «Он все-таки больше тренер😂»

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин опубликовал в инстаграме видео с главным тренером «Спартака» Олегом Знарком.
На видео хоккеист играет в аэрохоккей с 56-летним специалистом.
«Олег Валерьевич все-таки больше тренер😂», – написал Панарин.
Напомним, что хоккеист встречается с Алисой, дочерью Олега Знарка.
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