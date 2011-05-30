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Панарин сыграл со Знарком в аэрохоккей: «Он все-таки больше тренер😂»

Теги Спартак Коламбус НХЛ Олег Знарок КХЛ Артемий Панарин Хоккей

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин опубликовал в инстаграме видео с главным тренером «Спартака» Олегом Знарком.

На видео хоккеист играет в аэрохоккей с 56-летним специалистом.

«Олег Валерьевич все-таки больше тренер😂», – написал Панарин.

Напомним, что хоккеист встречается с Алисой, дочерью Олега Знарка. 

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Олег Валерьевич все таки больше тренер😂 #знарок

Публикация от Артемий Панарин (@artemiypanarin)

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