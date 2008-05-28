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    Билл Дэйли: «Обвинять Кузнецова пока нет оснований»

    Теги Вашингтон Билл Дэйли НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

    Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли прокомментировал ситуацию с видео, на котором форвард «Вашингтона» и сборной России Евгений Кузнецов запечатлен рядом с белым порошком.

    «Я бы поостерегся использовать термин «расследование», поскольку это довольно расплывчатое понятие. Разумеется, нам нужно отталкиваться от фактов и обстоятельств. Я бы не назвал это формальным расследованием.

    У меня много вопросов по этой ситуации. Да, он признал, что находился в комнате рядом с этим [веществом], что бы это ни было. Но я не знаю, что это, а он утверждает, что ничего не употреблял. Поэтому пока нет оснований его обвинять», – сказал Дэйли.

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