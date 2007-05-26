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    Владислав Третьяк: «Третье место – достойный результат. Сейчас уровень хоккея такой: никто не знает, кто как сыграет»

    Теги Сборная России по хоккею Владислав Третьяк чемпионат мира Хоккей

    Президент ФХР Владислав Третьяк подвел итоги ЧМ-2019.

    В матче за третье место сборная России обыграла Чехию (3:2 Б) по буллитам.

    «Сегодня ребята проявили себя и выиграли у чехов, в раздевалке все обмениваются автографами.

    Конечно, хотели стать чемпионами, но третье место тоже достойный результат. Благодарю болельщиков за поддержку, мы ее чувствовали на протяжении всего турнира.

    Уровень хоккея сегодня такой, что никто не может знать, кто как сыграет.

    Все думали, что шведы будут в финале, что мы выиграем чемпионат, но турнир очень непредсказуем», – заявил Третьяк.

    Звездам сборной России не нужен был матч за бронзу. Наше место однозначно выше

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