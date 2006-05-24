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    Клуб из ОАЭ провел переговоры с КХЛ и может вступить в лигу в 2021 году

    Теги КХЛ чемпионат ОАЭ сборная ОАЭ Владимир Бурдун Хоккей

    Потенциальный клуб КХЛ из Дубая провел переговоры с лигой и собирается вступить в нее, сообщил президент федерации хоккея ОАЭ Владимир Бурдун.

    Возможная дата – 2021 год. К этому сроку планируется построить арену вместимостью не менее 12 тысяч зрителей.

    Сейчас в Дубае есть арена на 17 тысяч мест, но она не приспособлена под хоккей.

    Вариант с ареной в Абу-Даби, которая соответствует требованиям КХЛ, не устраивает организаторов из-за того, что город не является по-настоящему туристическим и интернациональным.

    Глава лиги ОАЭ о клубе в КХЛ: «Соберем бывших звезд НХЛ и легко можем стать дубайским «Вегасом». Следим за Овечкиным и Малкиным»

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