НХЛ. Бобровский выставил на продажу квартиру в центре Коламбуса за 3 млн долларов

Вратарь «Коламбуса» выставил на продажу свою квартиру в центре города, сообщает журналист The Athletic Аарон Порцлайн.

По его сведениям, ее стоимость составляет 2,95 миллиона долларов.

Напомним, что 1 июля этого года 30-летний вратарь становится неограниченно свободным агентом и может подписать контракт с любой командой . По действующему соглашению его средняя зарплата за год составляет 7,425 млн долларов.

В этом сезоне Бобровский установил личный рекорд, выиграв 6 матчей в плей-офф НХЛ. До этого у него было только 5 побед за все прошлые сезоны.

С его статистикой можно ознакомиться здесь.