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    НХЛ. Бобровский выставил на продажу квартиру в центре Коламбуса за 3 млн долларов

    Теги возможные переходы Коламбус Сергей Бобровский бизнес НХЛ Хоккей

    Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский выставил на продажу свою квартиру в центре города, сообщает журналист The Athletic Аарон Порцлайн. 

    По его сведениям, ее стоимость составляет 2,95 миллиона долларов. 

    Напомним, что 1 июля этого года 30-летний вратарь становится неограниченно свободным агентом и может подписать контракт с любой командой НХЛ. По действующему соглашению его средняя зарплата за год составляет 7,425 млн долларов. 

    В этом сезоне Бобровский установил личный рекорд, выиграв 6 матчей в плей-офф НХЛ. До этого у него было только 5 побед за все прошлые сезоны. 

    С его статистикой можно ознакомиться здесь

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