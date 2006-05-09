Роман Ротенберг: «9 Мая – это возможность единения с Россией и российским народом»

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

Ранее игроки, тренерский штаб и персонал сборной возложили венки к мемориалу «Славин» в Братиславе, где находится памятник советским солдатам.

«Для нас 9 Мая – это возможность единения со всей страной, с российским народом, который отдает дань памяти погибшим героям и отмечает день Великой победы.

Возложение цветов к памятнику подчеркивает высокую ответственность хоккеистов сборной. Где бы мы ни были, мы всегда отмечаем 9 Мая с нашей командой.

Для нас большая честь в этот великий день почтить память героев Великой Отечественной войны и поздравить наших ветеранов», – сказал Ротенберг.

ЧМ сейчас главный хоккейный турнир. В этом году будет тьма звезд