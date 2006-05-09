Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Роман Ротенберг: «9 Мая – это возможность единения с Россией и российским народом»

    Теги Сборная России по хоккею чемпионат мира Роман Ротенберг Чемпионат.com День Победы Хоккей

    Глава штаба сборной России Роман Ротенберг поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

    Ранее игроки, тренерский штаб и персонал сборной возложили венки к мемориалу «Славин» в Братиславе, где находится памятник советским солдатам.

    «Для нас 9 Мая – это возможность единения со всей страной, с российским народом, который отдает дань памяти погибшим героям и отмечает день Великой победы.

    Возложение цветов к памятнику подчеркивает высокую ответственность хоккеистов сборной. Где бы мы ни были, мы всегда отмечаем 9 Мая с нашей командой.

    Для нас большая честь в этот великий день почтить память героев Великой Отечественной войны и поздравить наших ветеранов», – сказал Ротенберг.

    ЧМ сейчас главный хоккейный турнир. В этом году будет тьма звезд

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться