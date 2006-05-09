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    Илья Воробьев: «Сборная России каждый год приезжает к монументам советским солдатам. Это должно укрепить нас перед стартом ЧМ»

    Теги Сборная России по хоккею Илья Воробьев чемпионат мира Р-Спорт День Победы Хоккей

    Хоккеисты сборной России, тренерский штаб и персонал команды возложили цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе. Главный тренер сборной Илья Воробьев считает, что это укрепит силы хоккеистов перед стартом ЧМ-2019.

    «С огромным уважением относимся к нашим ветеранам. Спасибо им за то, что мы живем, за то, что победили в этой войне.

    Мы каждый год приезжаем к монументам советским солдатам – это уже традиция. Это должно укрепить нас перед стартом чемпионата мира», – сказал Воробьев.

    Чемпионат мира по хоккею пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. 

    ЧМ сейчас главный хоккейный турнир. В этом году будет тьма звезд

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