Илья Воробьев: «Сборная России каждый год приезжает к монументам советским солдатам. Это должно укрепить нас перед стартом ЧМ»

Хоккеисты сборной России, тренерский штаб и персонал команды возложили цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе. Главный тренер сборной считает, что это укрепит силы хоккеистов перед стартом ЧМ-2019.

«С огромным уважением относимся к нашим ветеранам. Спасибо им за то, что мы живем, за то, что победили в этой войне.

Мы каждый год приезжаем к монументам советским солдатам – это уже традиция. Это должно укрепить нас перед стартом чемпионата мира», – сказал Воробьев.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

ЧМ сейчас главный хоккейный турнир. В этом году будет тьма звезд