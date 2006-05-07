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    Панарин о ЧМ-2019: «Есть проблемы со спиной. Обследуюсь, и там будет видно»

    Теги Сборная России по хоккею травмы Кубок Стэнли Коламбус КХЛ чемпионат мира Артемий Панарин Хоккей

    Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин сообщил о ситуации со своим возможным вызовом в сборную России на ЧМ-2019 после вылета команды из розыгрыша Кубка Стэнли. 

    «Сейчас пройдет медобследование в «Коламбусе». У меня есть кое-какие проблемы со спиной.

    Никто в плей-офф не играет свеженьким. У всех какие-то вопросы со здоровьем. Так что сейчас буду обследоваться, и там будет видно», – сказал Панарин. 

    Напомним, что нападающий «Блю Джекетс» летом планирует выйти на рынок неограниченно свободных агентов. 

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