Илья Воробьев: «Хорошо, что у Кузнецова получалось. Для нас важен не один игрок, а куда команда движется»

Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал победу над Чехией (4:1) в рамках чешского этапа .

– Команда отработала довольно неплохо. Мы не говорим о звеньях, а о команде. Мы искали новые [сочетания], в принципе неплохо было. Задумки у нас раньше были, мы обсуждали вчера.

– Гусева посадили, чтобы дать Барабанову проявить себя?

– Да, мы хотели, чтобы Саша поиграл немножко.

– Насколько вы знаете оптимальный состав на ЧМ?

– У нас есть идеи и задумки, но будем думать.

– Кузнецов поучаствовал во всех голах.

– Хорошо, что у Женьки получалось. Для нас важен не один конкретный игрок, а направление, куда команда движется.

– Устраивает игра в равных составах?

– Да, «пять на пять» нормально. Хорошо, что сегодня почти не удалялись и трудились. Талант талантом, но труд – важная вещь, – сказал Воробьев.