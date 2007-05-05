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    Илья Воробьев: «Хорошо, что у Кузнецова получалось. Для нас важен не один игрок, а куда команда движется»

    Теги Евротур Сборная России по хоккею Илья Воробьев Сборная Чехии по хоккею Евгений Кузнецов Чешские хоккейные игры Никита Гусев Александр Барабанов Спорт-Экспресс Хоккей

    Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал победу над Чехией (4:1) в рамках чешского этапа Евротура.

    – Команда отработала довольно неплохо. Мы не говорим о звеньях, а о команде. Мы искали новые [сочетания], в принципе неплохо было. Задумки у нас раньше были, мы обсуждали вчера.

    – Гусева посадили, чтобы дать Барабанову проявить себя?

    – Да, мы хотели, чтобы Саша поиграл немножко.

    – Насколько вы знаете оптимальный состав на ЧМ?

    – У нас есть идеи и задумки, но будем думать.

    – Кузнецов поучаствовал во всех голах.

    – Хорошо, что у Женьки получалось. Для нас важен не один конкретный игрок, а направление, куда команда движется.

    – Устраивает игра в равных составах?

    – Да, «пять на пять» нормально. Хорошо, что сегодня почти не удалялись и трудились. Талант талантом, но труд – важная вещь, – сказал Воробьев.

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