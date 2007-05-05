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    Кузнецов о голевом пасе на Орлова: «Говяшка полетела туда, поэтому и прошла, наверное»

    Теги Евротур Сборная России по хоккею Сборная Чехии по хоккею видео Дмитрий Орлов Евгений Кузнецов Чешские хоккейные игры Спорт-Экспресс Хоккей

    Нападающий сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал победу команды над сборной Чехии (4:1) в заключительном матче чешского этапа Евротура.

    Форвард набрал 4 (2+2) очка и был признан лучшим игроком встречи. 

    – Матч с чехами из тех, в котором получалось почти все?

    – Да нет, не все. Был важный матч, в прошлых играх многое не получалось, особенно с финнами получилось неудачно. А с чехами выполнили задачу на матч.

    – Такую передачу, как вы отдали на Дмитрия Орлова, проще придумать или исполнить?

    – Говяшка полетела туда, поэтому, наверное, и прошла туда. Когда нормально отдаешь, она не проходит, а когда прыгает – через коньки, через все проходит, – сказал Кузнецов.

    Sport24.ru приводит слова Кузнецова в таком виде: «Говешка полетела вверх. Обычно, когда нормально даешь, она не проходит. А когда шайба прыгает, она пролетает через коньки».

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