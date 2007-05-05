Кузнецов о голевом пасе на Орлова: «Говяшка полетела туда, поэтому и прошла, наверное»

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал победу команды над сборной Чехии (4:1) в заключительном матче чешского этапа Евротура.

Форвард набрал 4 (2+2) очка и был признан лучшим игроком встречи.

– Матч с чехами из тех, в котором получалось почти все?

– Да нет, не все. Был важный матч, в прошлых играх многое не получалось, особенно с финнами получилось неудачно. А с чехами выполнили задачу на матч.

– Такую передачу, как вы отдали на , проще придумать или исполнить?

– Говяшка полетела туда, поэтому, наверное, и прошла туда. Когда нормально отдаешь, она не проходит, а когда прыгает – через коньки, через все проходит, – сказал Кузнецов.

Sport24.ru приводит слова Кузнецова в таком виде: «Говешка полетела вверх. Обычно, когда нормально даешь, она не проходит. А когда шайба прыгает, она пролетает через коньки».

Гол Орлова: это кино мы можем смотреть вечно! И вы посмотрите 👀 #CZERUS #RedMachine pic.twitter.com/BLzNX7lnF7 — Хоккей России (@russiahockey) May 5, 2019

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