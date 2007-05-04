Беларусь досрочно вышла в элитный дивизион ЧМ. Ранее это сделал Казахстан

Сборная Беларуси досрочно взяла путевку в элитный дивизион чемпионата мира.

После поражения Южной Кореи от Литвы (1:2) команде Андрея Сидоренко для завоевания путевки в элиту достаточно было сыграть в матче с Казахстаном вничью в основное время.

После трех периодов в игра была ничья 2:2. Команды сыграли овертайм, где Казахстан победил 3:2.

Ранее команда Казахстана также досрочно обеспечила себе место в элитном дивизионе ЧМ.

Сборной Беларуси на турнире осталось сыграть один матч – 5 мая с Южной Кореей.