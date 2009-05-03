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    Кучеров о победе ЦСКА в Кубке Гагарина: «Мне вообще без разницы, у меня есть свой клуб»

    Теги ЦСКА Тампа-Бэй НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Никита Кучеров Чемпионат.com Хоккей

    Экс-форвард ЦСКА, а ныне нападающий «Тампы» Никита Кучеров прокомментировал победу московского клуба в Кубке Гагарина.

    «За ребят, конечно, порадовался, молодцы. Есть много друзей, поздравил, кого смог. Я только читал немного, счет видел. Не очень тяжело им оказалось, по ходу.

    Как отношусь к победе ЦСКА? Мне вообще без разницы. У меня есть свой клуб. ЦСКА молодцы, выиграли.

    Наверное, тем и интересна НХЛ, что ты никогда не знаешь, чего ожидать. В КХЛ более понятно, кто лидер и кто пройдет дальше», – сказал Кучеров.

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