Кучеров о победе ЦСКА в Кубке Гагарина: «Мне вообще без разницы, у меня есть свой клуб»

Экс-форвард ЦСКА, а ныне нападающий Никита Кучеров прокомментировал победу московского клуба в Кубке Гагарина.

«За ребят, конечно, порадовался, молодцы. Есть много друзей, поздравил, кого смог. Я только читал немного, счет видел. Не очень тяжело им оказалось, по ходу.

Как отношусь к победе ЦСКА? Мне вообще без разницы. У меня есть свой клуб. ЦСКА молодцы, выиграли.

Наверное, тем и интересна , что ты никогда не знаешь, чего ожидать. В КХЛ более понятно, кто лидер и кто пройдет дальше», – сказал Кучеров.