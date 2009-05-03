Кучеров о победе ЦСКА в Кубке Гагарина: «Мне вообще без разницы, у меня есть свой клуб»

Экс-форвард ЦСКА, а ныне нападающий «Тампы» Никита Кучеров прокомментировал победу московского клуба в Кубке Гагарина.
«За ребят, конечно, порадовался, молодцы. Есть много друзей, поздравил, кого смог. Я только читал немного, счет видел. Не очень тяжело им оказалось, по ходу.
Как отношусь к победе ЦСКА? Мне вообще без разницы. У меня есть свой клуб. ЦСКА молодцы, выиграли.
Наверное, тем и интересна НХЛ, что ты никогда не знаешь, чего ожидать. В КХЛ более понятно, кто лидер и кто пройдет дальше», – сказал Кучеров.