Илья Воробьев: «России преподали хороший урок. Будем разбираться»

Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением о поражении от Швеции (4:6) в матче Чешских игр.

«Сегодня хороший урок нам преподали, есть над чем работать, будем разбираться. Понятно, что, играя в меньшинстве, матч нельзя выиграть.

У нас есть вопросы прежде всего по удалениям – половину матча практически в меньшинстве провели.

Какие-то можно было давать или не давать, но дело не в этом – их много, их надо убирать в любом случае.

Игра Малкина далека от идеала? Рано делать выводы, и мы не переходим на персоналии, мы сейчас сплачиваем команду», – сказал Воробьев.