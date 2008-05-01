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    Илья Воробьев: «России преподали хороший урок. Будем разбираться»

    Теги Евротур Сборная России по хоккею Илья Воробьев Евгений Малкин Сборная Швеции по хоккею Чешские хоккейные игры Р-Спорт Хоккей

    Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением о поражении от Швеции (4:6) в матче Чешских игр.

    «Сегодня хороший урок нам преподали, есть над чем работать, будем разбираться. Понятно, что, играя в меньшинстве, матч нельзя выиграть.

    У нас есть вопросы прежде всего по удалениям – половину матча практически в меньшинстве провели.

    Какие-то можно было давать или не давать, но дело не в этом – их много, их надо убирать в любом случае.

    Игра Малкина далека от идеала? Рано делать выводы, и мы не переходим на персоналии, мы сейчас сплачиваем команду», – сказал Воробьев. 

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