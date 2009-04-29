Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    «Салават» предлагал Кемппаинену 90 млн рублей в год. Он перейдет в СКА на зарплату 70 млн

    Теги Салават Юлаев СКА возможные переходы КХЛ Йонас Кемппаинен Хоккей

    Нападающий «Салават Юлаева» Йонас Кемппаинен близок к переходу в СКА.

    По информации «Бизнес Online», в питерском клубе хоккеист получит зарплату в размере 70 миллионов рублей в год.

    Предложение его нынешнего клуба – «Салавата» – было более выгодным в финансовом плане. Уфимцы предлагали финскому игроку 90 млн рублей в год.

    Отмечается, что Кемппаинен переходит в СКА из-за близости к Финляндии.

    Финский форвард играет за «Салават» с 2017 года. В нынешнем сезоне он набрал 33 (17+16) очка в 59 матчах регулярного чемпионата. В 17 играх плей-офф он отметился 14 (10+4) баллами.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться