«Салават» предлагал Кемппаинену 90 млн рублей в год. Он перейдет в СКА на зарплату 70 млн

Нападающий «Салават Юлаева» Йонас Кемппаинен близок к переходу в .

По информации «Бизнес Online», в питерском клубе хоккеист получит зарплату в размере 70 миллионов рублей в год.

Предложение его нынешнего клуба – «Салавата» – было более выгодным в финансовом плане. Уфимцы предлагали финскому игроку 90 млн рублей в год.

Отмечается, что Кемппаинен переходит в СКА из-за близости к Финляндии.

Финский форвард играет за «Салават» с 2017 года. В нынешнем сезоне он набрал 33 (17+16) очка в 59 матчах регулярного чемпионата. В 17 играх плей-офф он отметился 14 (10+4) баллами.