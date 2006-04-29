«Торпедо» хочет пригласить форварда «Эдмонтона» Пулюярви

Главный тренер Дэвид Немировски заявил, что волжане заинтересованы в подписании 20-летнего финского форварда Йессе Пулюярви, выступавшего в трех последних сезонах за .

«Мы знаем ситуацию с Йессе. Он молодой и очень талантливый игрок. Возможно, КХЛ будет для него хорошим вариантом, прежде чем вернуться в .

Мы заинтересованы в нем и готовы предложить контракт, если он захочет перейти», — сказал Немировски.

При этом Сами Меттоваара, агент Пулюярви, заявил, что цель нападающего — провести следующий сезон в НХЛ.

В 46 матчах минувшего регулярного чемпионата НХЛ игрок набрал 9 (4+5) очков.

В правами на Пулюярви владеет «Торпедо», выбравшее его на драфте-2015 под 44-м номером.