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    «Торпедо» хочет пригласить форварда «Эдмонтона» Пулюярви

    Теги Торпедо возможные переходы Эдмонтон Дэвид Немировски НХЛ КХЛ Йессе Пулюярви Хоккей

    Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски заявил, что волжане заинтересованы в подписании 20-летнего финского форварда Йессе Пулюярви, выступавшего в трех последних сезонах за «Эдмонтон».

    «Мы знаем ситуацию с Йессе. Он молодой и очень талантливый игрок. Возможно, КХЛ будет для него хорошим вариантом, прежде чем вернуться в НХЛ.

    Мы заинтересованы в нем и готовы предложить контракт, если он захочет перейти», — сказал Немировски.

    При этом Сами Меттоваара, агент Пулюярви, заявил, что цель нападающего — провести следующий сезон в НХЛ.

    В 46 матчах минувшего регулярного чемпионата НХЛ игрок набрал 9 (4+5) очков.

    В КХЛ правами на Пулюярви владеет «Торпедо», выбравшее его на драфте-2015 под 44-м номером.

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