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    ЧМ-2019. Таварес, Стоун и Мэтт Мюррей сыграют за сборную Канады

    Теги Питтсбург Торонто Сборная Канады по хоккею НХЛ Джон Таварес чемпионат мира Вегас Марк Стоун Мэтт Мюррей Хоккей

    В составе сборной Канады на ЧМ-2019 в Словакии выступят вратарь «Питтсбурга» Мэтт Мюррей, форварды Джон Таварес из «Торонто» и Марк Стоун из «Вегаса», сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

    Для Мюррея это выступление за сборную станет первым в карьере.

    Ранее он играл только за юниорскую команду Канады на ЮЧМ-2012. Также участвовал в Кубке мира-2016 в составе сборной молодых звезд Северной Америки. С его статистикой в сезоне НХЛ можно ознакомиться здесь

    Таварес в последний раз выступал на чемпионате мира в 2012 году.

    В его активе 3 турнира, а также выступление за сборную на победной Олимпиаде-2014 в Сочи (где получил травму по ходу турнира) и Кубке мира-2016. С его статистикой можно ознакомиться здесь

    Для Стоуна чемпионат мира станет вторым в карьере.

    В 2016 году он выиграл золотую медаль на турнире в России, набрав 10 (4+6) очков в 10 матчах. С его статистикой можно ознакомиться здесь

    В Сочи стартовал крупнейший в мире детский хоккейный турнир. После соревнований ребята играют в топ-клубах.

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