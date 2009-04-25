НХЛ. Овечкин и Бэкстрем – первые игроки в истории, проигравшие по 8 седьмых матчей в плей-офф 

«Вашингтон» уступил «Каролине» (3:4 ОТ, 3-4 в серии) в седьмом матче серии плей-офф Кубка Стэнли.

Для форвардов «Кэпиталс» Александра Овечкина и Никласа Бэкстрема это был 12-й такой матч в карьере (все – в составе «Вашингтона»).

Они стали седьмым и восьмым игроками в истории лиги, принявшими участие в 12 или более седьмых матчах в плей-офф.

Больше всего таких игр провели Здено Хара, Патрик Руа и Скотт Стивенс (все – по 13 матчей).

Отметим, что в 8 из 12 седьмых игр «Вашингтон» потерпел поражение.

Таким образом, Овечкин и Бэкстрем стали первыми хоккеистами в истории лиги, проигравшими по 8 седьмых матчей в плей-офф НХЛ.