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    НХЛ. Овечкин и Бэкстрем – первые игроки в истории, проигравшие по 8 седьмых матчей в плей-офф 

    Теги Вашингтон Кубок Стэнли Здено Хара Александр Овечкин НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем Скотт Стивенс Патрик Руа Хоккей

    «Вашингтон» уступил «Каролине» (3:4 ОТ, 3-4 в серии) в седьмом матче серии плей-офф Кубка Стэнли.

    Для форвардов «Кэпиталс» Александра Овечкина и Никласа Бэкстрема это был 12-й такой матч в карьере (все – в составе «Вашингтона»).

    Они стали седьмым и восьмым игроками в истории лиги, принявшими участие в 12 или более седьмых матчах в плей-офф.

    Больше всего таких игр провели Здено Хара, Патрик Руа и Скотт Стивенс (все – по 13 матчей).

    Отметим, что в 8 из 12 седьмых игр «Вашингтон» потерпел поражение.

    Таким образом, Овечкин и Бэкстрем стали первыми хоккеистами в истории лиги, проигравшими по 8 седьмых матчей в плей-офф НХЛ.

    В Сочи стартовал крупнейший в мире детский хоккейный турнир. После соревнований ребята играют в топ-клубах.

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