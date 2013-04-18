НХЛ. Свечников может пропустить остаток серии с «Вашингтоном» после нокаута от Овечкина

Главный тренер «Каролины» Род Бринд′Амор сообщил, что нападающий может пропустить остаток серии первого раунда плей-офф с «Вашингтоном» (1-2).

«Вернется ли Свечников в строй до конца серии? Я не могу ответить на этот вопрос. Не знаю.

Проверка на сотрясение мозга? Данный вопрос лучше задавать другим людям. Мы применяем все меры предосторожности и просто следуем протоколу. Так что я не знаю, было ли ему диагностировано сотрясение. Я вам этого сказать не могу. Я лишь знаю, что он выглядел и чувствовал себя на удивление хорошо.

Мы поговорим тогда, когда ему будет разрешено играть», – сказал Бринд′Амор.

Напомним, что Свечников получил травму после драки с нападающим «Кэпиталс» Александром Овечкиным в середине первого периода третьего матча серии.

19-летний игрок был отправлен в нокаут и больше на лед не выходил.

Овечкин нокаутировал Свечникова. Это выглядело страшно