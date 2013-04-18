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    НХЛ. Свечников может пропустить остаток серии с «Вашингтоном» после нокаута от Овечкина

    Теги травмы Каролина Кубок Стэнли Род Бринд′Амор НХЛ Андрей Свечников Хоккей

    Главный тренер «Каролины» Род Бринд′Амор сообщил, что нападающий Андрей Свечников может пропустить остаток серии первого раунда плей-офф с «Вашингтоном» (1-2). 

    «Вернется ли Свечников в строй до конца серии? Я не могу ответить на этот вопрос. Не знаю. 

    Проверка на сотрясение мозга? Данный вопрос лучше задавать другим людям. Мы применяем все меры предосторожности и просто следуем протоколу. Так что я не знаю, было ли ему диагностировано сотрясение. Я вам этого сказать не могу. Я лишь знаю, что он выглядел и чувствовал себя на удивление хорошо.

    Мы поговорим тогда, когда ему будет разрешено играть», – сказал Бринд′Амор.

    Напомним, что Свечников получил травму после драки с нападающим «Кэпиталс» Александром Овечкиным в середине первого периода третьего матча серии. 

    19-летний игрок был отправлен в нокаут и больше на лед не выходил.

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