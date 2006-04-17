Кучеров о вылете «Тампы» из плей-офф: «Это было не наше время»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров прокомментировал вылет команды из плей-офф после поражения от «Коламбуса» в четвертом матче серии первого раунда (3:7, 0-4).

«У них отличная команда. Надо отдать им должное. Они хорошо играли и боролись изо всех сил. Думаю, это было не наше время», – сказал Кучеров.

В 3 матчах серии лучший бомбардир регулярного чемпионата набрал 2 (0+2) очка при общей полезности «-4». Третий матч Кучеров пропустил из-за дисквалификации.

«Тампа» вылетела из плей-офф раньше всех. Еще месяц назад у нее не было слабых мест