НХЛ. Макдэвиду не нужна операция для лечения травмы колена

Нападающему «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду не потребуется операция для лечения травмы, полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (3:1).
Напомним, во втором периоде встречи защитник «Флэймс» Марк Джиордано сбил форварда с ног, после чего Макдэвид врезался в штангу.
22-летний канадец повредил крестообразную связку колена, но не нуждается в хирургическом вмешательстве, сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники. Макдэвид восстановится к началу тренировочного лагеря «Эдмонтона» в сентябре.
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ нападающий набрал 116 (41+75) очков. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.