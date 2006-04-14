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    НХЛ. Макдэвиду не нужна операция для лечения травмы колена

    Теги травмы Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

    Нападающему «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду не потребуется операция для лечения травмы, полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (3:1).

    Напомним, во втором периоде встречи защитник «Флэймс» Марк Джиордано сбил форварда с ног, после чего Макдэвид врезался в штангу.

    22-летний канадец повредил крестообразную связку колена, но не нуждается в хирургическом вмешательстве, сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники. Макдэвид восстановится к началу тренировочного лагеря «Эдмонтона» в сентябре. 

    В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ нападающий набрал 116 (41+75) очков. Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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