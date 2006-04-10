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    Панарин о своих интервью: «Метла моя за зубами не держится!»

    Теги Коламбус Александр Радулов НХЛ Артемий Панарин Хоккей

    Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин отметил, что любит говорить много лишнего.

    – Давно у вас с Александром Радуловым огненных лайвов в инстаграме не было. Народ соскучился.

    – Видите, плохо заканчивается. Много лишнего люблю говорить. Всегда настраиваюсь перед интервью, что ничего острого не скажу, а по ходу завожусь.

    Вот как сейчас в вопросе про политику – твердил себе, что на эту тему буду говорить «без комментариев», но не получилось. Раз уж сказал – значит, сказал. Так же и во время прямого эфира. Метла моя за зубами не держится!

    – Но лайвы с Радуловым еще будут?

    – Конечно! Просто сейчас плей-офф. А до Кубка через день игры были. И до этого тяжелый отрезок. Поэтому – летом!

    – Или перед финалом «Коламбус» – «Даллас».

    – Надо дойти сначала! Дойдем – сделаем.

    – Кстати, в том эфире, когда вы Матч звезд «шнягой» назвали, вам от клуба не прилетело?

    – Нет. Хотя, может быть, это было неподходящее слово.

    – Не думаете, что вас не позвали на All-Star Game из-за этого?

    – Особо не переживаю. Уверен в себе и знаю, что я – хороший игрок и достоин там быть. Если не зовут – на меня это никак не влияет, – сказал Панарин.

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