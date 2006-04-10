Панарин о своих интервью: «Метла моя за зубами не держится!»

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин отметил, что любит говорить много лишнего.
– Давно у вас с Александром Радуловым огненных лайвов в инстаграме не было. Народ соскучился.
– Видите, плохо заканчивается. Много лишнего люблю говорить. Всегда настраиваюсь перед интервью, что ничего острого не скажу, а по ходу завожусь.
Вот как сейчас в вопросе про политику – твердил себе, что на эту тему буду говорить «без комментариев», но не получилось. Раз уж сказал – значит, сказал. Так же и во время прямого эфира. Метла моя за зубами не держится!
– Но лайвы с Радуловым еще будут?
– Конечно! Просто сейчас плей-офф. А до Кубка через день игры были. И до этого тяжелый отрезок. Поэтому – летом!
– Или перед финалом «Коламбус» – «Даллас».
– Надо дойти сначала! Дойдем – сделаем.
– Кстати, в том эфире, когда вы Матч звезд «шнягой» назвали, вам от клуба не прилетело?
– Нет. Хотя, может быть, это было неподходящее слово.
– Не думаете, что вас не позвали на All-Star Game из-за этого?
– Особо не переживаю. Уверен в себе и знаю, что я – хороший игрок и достоин там быть. Если не зовут – на меня это никак не влияет, – сказал Панарин.