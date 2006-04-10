Панарин о своих интервью: «Метла моя за зубами не держится!»

Нападающий «Коламбуса» отметил, что любит говорить много лишнего.

– Давно у вас с огненных лайвов в инстаграме не было. Народ соскучился.

– Видите, плохо заканчивается. Много лишнего люблю говорить. Всегда настраиваюсь перед интервью, что ничего острого не скажу, а по ходу завожусь.

Вот как сейчас в вопросе про политику – твердил себе, что на эту тему буду говорить «без комментариев», но не получилось. Раз уж сказал – значит, сказал. Так же и во время прямого эфира. Метла моя за зубами не держится!

– Но лайвы с Радуловым еще будут?

– Конечно! Просто сейчас плей-офф. А до Кубка через день игры были. И до этого тяжелый отрезок. Поэтому – летом!

– Или перед финалом – «Даллас».

– Надо дойти сначала! Дойдем – сделаем.

– Кстати, в том эфире, когда вы Матч звезд «шнягой» назвали, вам от клуба не прилетело?

– Нет. Хотя, может быть, это было неподходящее слово.

– Не думаете, что вас не позвали на All-Star Game из-за этого?

– Особо не переживаю. Уверен в себе и знаю, что я – хороший игрок и достоин там быть. Если не зовут – на меня это никак не влияет, – сказал Панарин.