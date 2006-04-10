Александр Медведев: «У СКА два Кубка Гагарина, у ЦСКА пока ни одного, и я не уверен, что они победят «Авангард»

Член совета директоров СКА Александр Медведев подвел итоги финала Западной конференции КХЛ против ЦСКА (3-4 в серии).

«Не хочу критиковать финалиста ЦСКА, у них очень хорошая команда, сильный состав, но очень часто они отбрасывались и ждали ошибок СКА, мало что создавая. Особенно это относится к первым двум матчам, это видно и по статистике бросков.

Кто видел эти матчи, вряд ли может оспорить эту точку зрения. Бронза тоже медаль, но мы рассчитывали на большее.

СКА проиграл ЦСКА три серии подряд? Статистику серий давайте оставим статистикам и пока будем считать по Кубкам Гагарина.

У СКА два кубка, у ЦСКА пока ни одного, и я не уверен, что они смогут обыграть «Авангард», – описал ситуацию функционер.

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