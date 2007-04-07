НХЛ. «Бостон» проиграл «Тампе», «Вашингтон» уступил «Айлендерс», «Лос-Анджелес» обыграл «Вегас»

НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 апреля, 20.00, «TD Garden»
- 1:0 – 14 Крейчи (Пастрняк, Макэвой)
- 2:0 – 19 Хейнен (Кэмпфер)
- 2:1 – 24 Чернак (Гурде, Миллер)
- 2:2 – 32 Стэмкос ()
- 2:3 – 36 Чирелли (Коберн, Миллер)
- 2:4 – 41 Кучеров (Макдона)
- 3:4 – 54 Гжельчик (Крейчи, Пастрняк)
- 3:5 – 54 Коберн (Джирарди, Чирелли)
- 3:6 – 58 Джонсон (Кучеров, Палат)
- Дата проведения
- 6 апреля, 23.00, «Scottrade Center»
- 1:0 – 11 Шенн (О′Райлли, Тарасенко)
- 1:1 – 43 Пирсон (Демко, Эдлер)
- 2:1 – 50 Тарасенко (О′Райлли, Пьетранжело)
- 2:2 – 57 Петтерссон (Босер, Эдлер)
- Вратари: Биннингтон 23/25 – Демко 34/36.
- Дата проведения
- 7 апреля, 02.00, «Centre Bell»
- 0:1 – 5 Хайман ()
- 0:2 – 8 Гардинер (Хайман, Марнер)
- 1:2 – 11 Пелинг (Делорье, Уил)
- 2:2 – 22 Пелинг (Делорье, Петри)
- 3:2 – 27 Уил (Друэн, Армия)
- 3:3 – 28 Мур (Готье)
- 4:3 – 30 Шоу (Лехконен, Доми)
- 4:4 – 37 В. Нюландер (Кадри)
- 4:5 – 48 Капанен (Юнссон, Мэттьюс)
- 5:5 – 57 Пелинг (Шоу, Лехконен)
- Дата проведения
- 7 апреля, 02.00, «Canadian Tire Centre»
- 0:1 – 3 Дюбуа (Савар, Панарин)
- 0:2 – 9 Нутиваара (Фолиньо, Бьоркстранн)
- 0:3 – 10 Дюбуа ()
- 1:3 – 28 Шабо (Гиббонс)
- 1:4 – 35 Тексье (Бьоркстранн)
- 2:4 – 46 Бедкер (Райан, Тирни)
- 2:5 – 49 Бьоркстранн ()
- 2:6 – 58 Нэш (Савар, Панарин)
- Дата проведения
- 7 апреля, 02.00, «BankAtlantic Center»
- 0:1 – 1 Бастиан (Бутчер, Хишир)
- 0:2 – 27 Бастиан (Колман, Яковлев)
- 1:2 – 31 Барков (Юбердо)
- 1:3 – 34 Заха (Руни, Андерсон)
- 2:3 – 56 Юбердо (Йэндл, Дадонов)
- 3:3 – 58 Хоффман (Трочек, Барков)
- 3:4 – 61 Зэйджак (Заха, Сиверсон)
- Дата проведения
- 7 апреля, 02.00, «Little Caesars Arena»
- 0:1 – 3 Райнхарт (Айкел)
- 0:2 – 11 Далин (Ристолайнен, Айкел)
- 1:2 – 15 Манта (Гронек, Атанасиу)
- 1:3 – 28 Шири (Уилсон, Нелсон)
- 1:4 – 31 Скиннер ()
- 1:5 – 32 Гиргенсонс (Поминвилл)
- 1:6 – 50 Скиннер (Далин)
- 1:7 – 51 Монтур (Ристолайнен, Окпосо)
- Дата проведения
- 7 апреля, 02.00, «Wells Fargo Center»
- 0:1 – 9 Фогеле (Макгинн, Валльмарк)
- 0:2 – 11 Фолк (Макгинн, Мартинук)
- 1:2 – 14 Линдблум (Жиру, Сэнхайм)
- 1:3 – 15 Терявяйнен (Нидеррайтер, Дж.Стаал)
- 2:3 – 21 Конекны (Лоутон)
- 3:3 – 26 Кутюрье (Жиру, Ворачек)
- 3:4 – 27 Дж.Стаал (Терявяйнен, Хэмилтон)
- Дата проведения
- 7 апреля, 02.00, «Consol Energy Center»
- 1:0 – 6 Кросби (Макканн, Генцел)
- 1:1 – 12 Смит ()
- 2:1 – 42 Бьюгстэд (Петтерссон, Хернквист)
- 2:2 – 52 Шей (Шаттенкирк)
- 2:3 – 53 Наместников (Пионк)
- 3:3 – 57 Генцел (Кросби, Шульц)
- 3:4 – 62 Строум (Наместников)
- Дата проведения
- 7 апреля, 02.00, «Capital One Arena»
- 0:1 – 22 Филппула (Бовилье, Тэйвс)
- 0:2 – 50 Филппула (Комаров, Пелек)
- 0:3 – 57 Мартин (Клаттербак, Сизикас)
- Дата проведения
- 7 апреля, 03.00, «American Airlines Center»
- 1:0 – 42 Сегин (Клингберг, Радулов)
- 2:0 – 48 Сегин (Бенн, Олексяк)
- 3:0 – 52 Питлик (Дикинсон, Хинтц)
- Дата проведения
- 7 апреля, 03.00, «Bridgestone Arena»
- 0:1 – 2 Перлини (Дебринкат, Строум)
- 0:2 – 10 Каджула (Кэйн)
- 1:2 – 29 Фаббро (Хэмьюс, Форсберг)
- 2:2 – 38 Форсберг (Симмондс, Гранлунд)
- 3:2 – 43 Арвидссон (Суббан, Смит)
- 4:2 – 57 Сиссонс (Эллис, Бонино)
- 5:2 – 59 Бонино (Уотсон)
- Дата проведения
- 7 апреля, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
- 0:1 – 10 Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Секера)
- 1:1 – 15 Янковски (Годро, Хэмоник)
- 1:2 – 24 Чейссон (Нюджент-Хопкинс, Клефбом)
- 1:3 – 45 Нерс (Чейссон)
- Дата проведения
- 7 апреля, 05.00, «Gila River Arena»
- 1:0 – 2 Гальченюк ()
- 1:1 – 15 Шайфли (Коннор)
- 1:2 – 22 Труба (Лаури, Линдхольм)
- 1:3 – 30 Коннор (Уилер, Шайфли)
- 1:4 – 35 Элерс (Майерс)
- 2:4 – 43 Ричардсон (Грабнер, Хиностроза)
- Дата проведения
- 7 апреля, 05.30, «SAP Center at San Jose»
- 0:1 – 2 Джост (Джонсон, Жирар)
- 1:1 – 7 Бернс (Гертл)
- 2:1 – 11 Кэйн (Диллон, Нюквист)
- 2:2 – 21 Маккиннон (Жирар, Ландескуг)
- 3:2 – 26 Лабанк (Серенсен, Торнтон)
- 4:2 – 45 Нюквист (Гертл, Кэйн)
- 5:2 – 59 Хэйли (Бернс)
- Дата проведения
- 7 апреля, 05.30, «Staples Center»
- 1:0 – 12 Ковальчук ()
- 2:0 – 15 Картер (Клиффорд)
- 3:0 – 30 Руа (Иафалло, Браун)
- 3:1 – 30 Пирри (Энгелланд, Икин)
- 3:2 – 33 Зыков (Маршессо, Шульдт)
- 4:2 – 48 Копитар (Грундстрем, Браун)
- 5:2 – 59 Ковальчук (Копитар)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.