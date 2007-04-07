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    НХЛ. «Бостон» проиграл «Тампе», «Вашингтон» уступил «Айлендерс», «Лос-Анджелес» обыграл «Вегас»

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    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Бостон – Тампа-Бэй 3:6 (2:0, 0:3, 1:3)
    Дата проведения
    6 апреля, 20.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 14 Крейчи (Пастрняк, Макэвой)
    2:0 – 19 Хейнен (Кэмпфер)
    2:1 – 24 Чернак (Гурде, Миллер)
    2:2 – 32 Стэмкос ()
    2:3 – 36 Чирелли (Коберн, Миллер)
    2:4 – 41 Кучеров (Макдона)
    3:4 – 54 Гжельчик (Крейчи, Пастрняк)
    3:5 – 54 Коберн (Джирарди, Чирелли)
    3:6 – 58 Джонсон (Кучеров, Палат)
    Вратари: Раск 16/21 – Паскаль 30/33.

     

    Сент-Луис – Ванкувер 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, по буллитам - 1:0)
    Дата проведения
    6 апреля, 23.00, «Scottrade Center»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 11 Шенн (О′Райлли, Тарасенко)
    1:1 – 43 Пирсон (Демко, Эдлер)
    2:1 – 50 Тарасенко (О′Райлли, Пьетранжело)
    2:2 – 57 Петтерссон (Босер, Эдлер)
    Вратари: Биннингтон 23/25 – Демко 34/36.

     

    Монреаль – Торонто 6:5 (1:2, 3:2, 1:1, 0:0, по буллитам - 1:0)
    Дата проведения
    7 апреля, 02.00, «Centre Bell»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 5 Хайман ()
    0:2 – 8 Гардинер (Хайман, Марнер)
    1:2 – 11 Пелинг (Делорье, Уил)
    2:2 – 22 Пелинг (Делорье, Петри)
    3:2 – 27 Уил (Друэн, Армия)
    3:3 – 28 Мур (Готье)
    4:3 – 30 Шоу (Лехконен, Доми)
    4:4 – 37 В. Нюландер (Кадри)
    4:5 – 48 Капанен (Юнссон, Мэттьюс)
    5:5 – 57 Пелинг (Шоу, Лехконен)
    Вратари: Линдгрен 44/49 – Андерсен 44/49.

     

    Оттава – Коламбус 2:6 (0:3, 1:1, 1:2)
    Дата проведения
    7 апреля, 02.00, «Canadian Tire Centre»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 3 Дюбуа (Савар, Панарин)
    0:2 – 9 Нутиваара (Фолиньо, Бьоркстранн)
    0:3 – 10 Дюбуа ()
    1:3 – 28 Шабо (Гиббонс)
    1:4 – 35 Тексье (Бьоркстранн)
    2:4 – 46 Бедкер (Райан, Тирни)
    2:5 – 49 Бьоркстранн ()
    2:6 – 58 Нэш (Савар, Панарин)
    Вратари: Нильссон 17/19, Андерсон 4/7 – Корписало 27/29.

     

    Флорида – Нью-Джерси 3:4 (0:1, 1:2, 2:0, 0:1)
    Дата проведения
    7 апреля, 02.00, «BankAtlantic Center»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 1 Бастиан (Бутчер, Хишир)
    0:2 – 27 Бастиан (Колман, Яковлев)
    1:2 – 31 Барков (Юбердо)
    1:3 – 34 Заха (Руни, Андерсон)
    2:3 – 56 Юбердо (Йэндл, Дадонов)
    3:3 – 58 Хоффман (Трочек, Барков)
    3:4 – 61 Зэйджак (Заха, Сиверсон)
    Вратари: Луонго 23/27 – Блэквуд 37/40.

     

    Детройт – Баффало 1:7 (1:2, 0:3, 0:2)
    Дата проведения
    7 апреля, 02.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 3 Райнхарт (Айкел)
    0:2 – 11 Далин (Ристолайнен, Айкел)
    1:2 – 15 Манта (Гронек, Атанасиу)
    1:3 – 28 Шири (Уилсон, Нелсон)
    1:4 – 31 Скиннер ()
    1:5 – 32 Гиргенсонс (Поминвилл)
    1:6 – 50 Скиннер (Далин)
    1:7 – 51 Монтур (Ристолайнен, Окпосо)
    Вратари: Ховард 21/26, Фулчер 9/11 – Улльмарк 23/24.

     

    Филадельфия – Каролина 3:4 (1:3, 2:1, 0:0)
    Дата проведения
    7 апреля, 02.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 9 Фогеле (Макгинн, Валльмарк)
    0:2 – 11 Фолк (Макгинн, Мартинук)
    1:2 – 14 Линдблум (Жиру, Сэнхайм)
    1:3 – 15 Терявяйнен (Нидеррайтер, Дж.Стаал)
    2:3 – 21 Конекны (Лоутон)
    3:3 – 26 Кутюрье (Жиру, Ворачек)
    3:4 – 27 Дж.Стаал (Терявяйнен, Хэмилтон)
    Вратари: Харт 24/28 – Макиленни 28/31.

     

    Питтсбург – Рейнджерс 3:4 (1:1, 0:0, 2:2, 0:1)
    Дата проведения
    7 апреля, 02.00, «Consol Energy Center»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 6 Кросби (Макканн, Генцел)
    1:1 – 12 Смит ()
    2:1 – 42 Бьюгстэд (Петтерссон, Хернквист)
    2:2 – 52 Шей (Шаттенкирк)
    2:3 – 53 Наместников (Пионк)
    3:3 – 57 Генцел (Кросби, Шульц)
    3:4 – 62 Строум (Наместников)
    Вратари: Мюррей 26/30 – Георгиев 36/39.

     

    Вашингтон – Айлендерс 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
    Дата проведения
    7 апреля, 02.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 22 Филппула (Бовилье, Тэйвс)
    0:2 – 50 Филппула (Комаров, Пелек)
    0:3 – 57 Мартин (Клаттербак, Сизикас)
    Вратари: Копли 21/23 – Ленер 29/29.

     

    Даллас – Миннесота 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
    Дата проведения
    7 апреля, 03.00, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 42 Сегин (Клингберг, Радулов)
    2:0 – 48 Сегин (Бенн, Олексяк)
    3:0 – 52 Питлик (Дикинсон, Хинтц)
    Вратари: Бишоп 24/24 – Стэлок 41/44.

     

    Нэшвилл – Чикаго 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)
    Дата проведения
    7 апреля, 03.00, «Bridgestone Arena»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 2 Перлини (Дебринкат, Строум)
    0:2 – 10 Каджула (Кэйн)
    1:2 – 29 Фаббро (Хэмьюс, Форсберг)
    2:2 – 38 Форсберг (Симмондс, Гранлунд)
    3:2 – 43 Арвидссон (Суббан, Смит)
    4:2 – 57 Сиссонс (Эллис, Бонино)
    5:2 – 59 Бонино (Уотсон)
    Вратари: Ринне 31/33 – К. Уорд 45/49.

     

    Калгари – Эдмонтон 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
    Дата проведения
    7 апреля, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 10 Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Секера)
    1:1 – 15 Янковски (Годро, Хэмоник)
    1:2 – 24 Чейссон (Нюджент-Хопкинс, Клефбом)
    1:3 – 45 Нерс (Чейссон)
    Вратари: Майк Смит 22/25 – Коскинен 30/31.

     

    Аризона – Виннипег 2:4 (1:1, 0:3, 1:0)
    Дата проведения
    7 апреля, 05.00, «Gila River Arena»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 2 Гальченюк ()
    1:1 – 15 Шайфли (Коннор)
    1:2 – 22 Труба (Лаури, Линдхольм)
    1:3 – 30 Коннор (Уилер, Шайфли)
    1:4 – 35 Элерс (Майерс)
    2:4 – 43 Ричардсон (Грабнер, Хиностроза)
    Вратари: Пикар 28/32 – Хеллибак 19/21.

     

    Сан-Хосе – Колорадо 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
    Дата проведения
    7 апреля, 05.30, «SAP Center at San Jose»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 2 Джост (Джонсон, Жирар)
    1:1 – 7 Бернс (Гертл)
    2:1 – 11 Кэйн (Диллон, Нюквист)
    2:2 – 21 Маккиннон (Жирар, Ландескуг)
    3:2 – 26 Лабанк (Серенсен, Торнтон)
    4:2 – 45 Нюквист (Гертл, Кэйн)
    5:2 – 59 Хэйли (Бернс)
    Вратари: М.Джонс 28/30 – Варламов 25/29.

     

    Лос-Анджелес – Вегас 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
    Дата проведения
    7 апреля, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 12 Ковальчук ()
    2:0 – 15 Картер (Клиффорд)
    3:0 – 30 Руа (Иафалло, Браун)
    3:1 – 30 Пирри (Энгелланд, Икин)
    3:2 – 33 Зыков (Маршессо, Шульдт)
    4:2 – 48 Копитар (Грундстрем, Браун)
    5:2 – 59 Ковальчук (Копитар)
    Вратари: Дж. Куик 29/31 – Флери 27/31.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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