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    Василевский о Кучерове и рекорде Могильного: «Побьет, куда он денется! Может, и больше 130 очков наберет»

    Теги Тампа-Бэй НХЛ Александр Могильный Никита Кучеров Андрей Василевский Спорт-Экспресс Хоккей

    Вратарь «Тампы» Андрей Василевский поделился мнением об игре своего партнера Никиты Кучерова, возглавляющего гонку бомбардиров НХЛ с 79 (22+57) очками в 51 матче. 

    – То, что Кучеров творит в этом сезоне, – еще большая фантастика, чем в прошлом. У вас есть этому объяснение?

    – Он молодец, что тут сказать. Не просто талант, но и работает над собой каждый день, чтобы стать еще сильнее. Тоже строг к себе. Никогда не останавливается и никогда не доволен. Все эти факторы помогают ему быть сейчас лучшим хоккеистом в мире.

    – Лучше Макдэвида?

    – Да.

    – Побьет Кучеров русский рекорд Могильного за отдельно взятый регулярный чемпионат – 127 очков?

    – Побьет, куда он денется! Я очень верю в Ника. Может, и больше 130 очков наберет, – сказал Василевский. 

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