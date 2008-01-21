Драфт НХЛ-2019. Подколзин – второй в рейтинге игроков из Европы, Кочетков – первый среди вратарей

Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало предварительный рейтинг хоккеистов из Европы перед драфтом НХЛ-2019.
Первое место занял финский нападающий Каапо Какко. На второй позиции расположился Василий Подколзин.
1. н Каапо Какко (ТПС, Финляндия)
2. н Василий Подколзин («СКА-Нева», ВХЛ)
3. з Филип Броберг (АИК, Швеция)
4. н Илья Николаев («Локо», МХЛ)
5. з Виктор Содерстрем («Брюнэс», Швеция)
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11. з Данил Мисюль («Локо», МХЛ)
12. н Даниил Гутик («Локо», МХЛ)
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16. н Александр Дарин («Локо», МХЛ)
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18. н Павел Дорофеев («Стальные Лисы», МХЛ)
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20. н Кирилл Слепец («Локомотив», КХЛ)
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27. н Егор Чинахов («Омские Ястребы», МХЛ)
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29. з Семен Чистяков («Толпар», МХЛ)
Добавим, что голкипер системы «Сочи» Петр Кочетков занял первое место в рейтинге среди европейских вратарей.