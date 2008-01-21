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    Драфт НХЛ-2019. Подколзин – второй в рейтинге игроков из Европы, Кочетков – первый среди вратарей

    Теги НХЛ драфт НХЛ чемпионат Швеции Брюнэс чемпионат Финляндии КХЛ МХЛ СКА-Нева ТПС Стальные Лисы Локо Омские Ястребы Толпар Илья Николаев Даниил Мисюль Павел Дорофеев Василий Подколзин Каапо Какко Кирилл Слепец Филип Броберг Хоккей

    Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало предварительный рейтинг хоккеистов из Европы перед драфтом НХЛ-2019.

    Первое место занял финский нападающий Каапо Какко. На второй позиции расположился Василий Подколзин.

    1. н Каапо Какко (ТПС, Финляндия)

    2. н Василий Подколзин («СКА-Нева», ВХЛ)

    3. з Филип Броберг (АИК, Швеция)

    4. н Илья Николаев («Локо», МХЛ)

    5. з Виктор Содерстрем («Брюнэс», Швеция)

    ...

    11. з Данил Мисюль («Локо», МХЛ)

    12. н Даниил Гутик («Локо», МХЛ)

    ...

    16. н Александр Дарин («Локо», МХЛ)

    ...

    18. н Павел Дорофеев («Стальные Лисы», МХЛ)

    ...

    20. н Кирилл Слепец («Локомотив», КХЛ)

    ...

    27. н Егор Чинахов («Омские Ястребы», МХЛ)

    ...

    29. з Семен Чистяков («Толпар», МХЛ)

    Добавим, что голкипер системы «Сочи» Петр Кочетков занял первое место в рейтинге среди европейских вратарей.

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