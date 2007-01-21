Александр Овечкин: «Все проблемы «Вашингтона» – в головах»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин дал комментарий после матча с «Чикаго» (5:8).

– У вас только что было командное собрание. Что сказали после пятого поражения подряд?

– Пришло время немного поговорить. Разумеется, мы знаем, как нам надо играть.

– Команда зашла в тупик? Ведь вы так здорово начали сезон. Может, фактор неудач – это усталость?

– Может, но об этом думать нельзя. Думаю, все проблемы – в головах. Когда играем грамотно, когда играем просто на обоих концах площадки, получается очень здорово. Но мы совершаем ошибки, из-за которых проигрываем.

Сейчас у нас тяжелые времена. Нужно их просто пережить и просто победить. Все дело в психологии. Пройдем через этот отрезок, и все будет нормально, – сказал Овечкин.