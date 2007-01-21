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    Александр Овечкин: «Все проблемы «Вашингтона» – в головах»

    Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин дал комментарий после матча НХЛ с «Чикаго» (5:8).

    – У вас только что было командное собрание. Что сказали после пятого поражения подряд?

    – Пришло время немного поговорить. Разумеется, мы знаем, как нам надо играть.

    – Команда зашла в тупик? Ведь вы так здорово начали сезон. Может, фактор неудач – это усталость?

    – Может, но об этом думать нельзя. Думаю, все проблемы – в головах. Когда играем грамотно, когда играем просто на обоих концах площадки, получается очень здорово. Но мы совершаем ошибки, из-за которых проигрываем.

    Сейчас у нас тяжелые времена. Нужно их просто пережить и просто победить. Все дело в психологии. Пройдем через этот отрезок, и все будет нормально, – сказал Овечкин.

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