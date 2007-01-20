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    «Вегас» – «Питтсбург». Малкин набрал «-3» в третий раз за 4 матча

    Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Вегас Хоккей

    Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин завершил матч с «Вегасом» (3:7) с показателем полезности «-3», который стал худшим для форвардов команды наряду с Филом Кесселом. 

    Российский нападающий набрал «-3» в трех из четырех последних матчей команды, его суммарный показатель «-19» входит в топ-6 худших в НХЛ

    Малкин провел на льду 20 минут 5 секунд (2:21 – в большинстве), сделал голевую передачу, нанес 3 броска в створ, применил 4 силовых приема, сделал 1 блок-шот. 

    Также допустил 1 потерю шайбы, а эффективность на вбрасываниях составила 67% (выиграл 8 из 12 попыток). 

    Со статистикой Малкина в сезоне можно ознакомиться здесь

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