«Вегас» – «Питтсбург». Малкин набрал «-3» в третий раз за 4 матча

Форвард «Питтсбурга» завершил матч с «Вегасом» (3:7) с показателем полезности «-3», который стал худшим для форвардов команды наряду с Филом Кесселом.

Российский нападающий набрал «-3» в трех из четырех последних матчей команды, его суммарный показатель «-19» входит в топ-6 худших в .

Малкин провел на льду 20 минут 5 секунд (2:21 – в большинстве), сделал голевую передачу, нанес 3 броска в створ, применил 4 силовых приема, сделал 1 блок-шот.

Также допустил 1 потерю шайбы, а эффективность на вбрасываниях составила 67% (выиграл 8 из 12 попыток).

Со статистикой Малкина в сезоне можно ознакомиться здесь.