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    НХЛ. «Вашингтон» ведет переговоры с администрацией Трампа о посещении Белого дома

    Теги Вашингтон Кубок Стэнли НХЛ Дональд Трамп Хоккей

    «Вашингтон» ведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа о посещении Белого дома, чтобы отпраздновать победу команды в Кубке Стэнли в прошлом сезоне. 

    Отмечается, что речь идет не о том, состоится визит или нет, а о планируемой дате. 

    Ожидается, что он может быть назначен на конец января, когда у «Вашингтона» будет мини-перерыв, присутствующий в календаре каждой команды НХЛ по ходу сезона.  

    Ранее стало известно, что Трамп не будет принимать в Белом доме чемпионов НБА после заявлений ряда игроков, включая Стефена Карри и Леброна Джеймса, что их команды не заинтересованы в визите в Белый дом.

    Эти высказывания прозвучали после того, как Трамп отменил визит чемпионов НФЛ «Филадельфии Иглс», так как они планировали посещение в значительно урезанном составе. Большинство игроков решили бойкотировать встречу из-за критики президента в адрес игроков НФЛ, которые протестуют во время гимна США перед матчами.

    В обеих лигах большинство игроков составляют чернокожие. 

    Из состава «Кэпиталс» о возможном пропуске визита заявлял чернокожий нападающий Деванте Смит-Пелли, обвинивший президента в «расистской риторике».

    Ранее Трамп уже принимал обладателей Кубка Стэнли – осенью 2017 года визит в Белый дом совершил «Питтсбург». 

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