Александр Романов о патриотической музыке в молодежке: «У меня свой плей-лист»

Защитник молодежной сборной России и ЦСКА Александр Романов высказался по поводу того, что в раздевалке команды включали патриотическую музыку.

– Не думаю, что это как-то отражается на игре. Потому что половина игроков все равно в наушниках.

– Тебе это нравится, патриотические темы?

– Нет. У меня свой плей-лист.

– А что в нем?

– Хип-хоп, рэп.

– Наши или импортные?

– Импортные, – сказал Романов.

Напомним, что Романов был признан лучшим защитником МЧМ-2019.

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