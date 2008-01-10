Александр Романов о патриотической музыке в молодежке: «У меня свой плей-лист»

Защитник молодежной сборной России и ЦСКА Александр Романов высказался по поводу того, что в раздевалке команды включали патриотическую музыку.
– Не думаю, что это как-то отражается на игре. Потому что половина игроков все равно в наушниках.
– Тебе это нравится, патриотические темы?
– Нет. У меня свой плей-лист.
– А что в нем?
– Хип-хоп, рэп.
– Наши или импортные?
– Импортные, – сказал Романов.
Напомним, что Романов был признан лучшим защитником МЧМ-2019.
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