Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Александр Романов о патриотической музыке в молодежке: «У меня свой плей-лист»

    Теги ЦСКА молодежная сборная России молодежный чемпионат мира КХЛ Александр Романов Хоккей

    Защитник молодежной сборной России и ЦСКА Александр Романов высказался по поводу того, что в раздевалке команды включали патриотическую музыку.

    – Не думаю, что это как-то отражается на игре. Потому что половина игроков все равно в наушниках.

    – Тебе это нравится, патриотические темы?

    – Нет. У меня свой плей-лист.

    – А что в нем?

    – Хип-хоп, рэп.

    – Наши или импортные?

    – Импортные, – сказал Романов.

    Напомним, что Романов был признан лучшим защитником МЧМ-2019.

    Никита Шашков: «Знарок на МЧМ сказал, что будем слушать «Кукушку», «Небо славян» – то, что слушают в сборной»

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться