Быков о сокращении КХЛ: «Неправильно исключать российские клубы, работающие на развитие нашего хоккея»

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков высказал мнение о сокращении .

«На мой взгляд, мы прячем другую проблему. Надо лучше работать с молодежью. Мы каждый раз приезжаем с медалями с юношеских и молодежных чемпионатов мира, а места молодым не даем. Нужно создать такие условия, чтобы мы больше подключали молодых.

Просто сокращать и искусственно создавать конкуренцию не стоит. Сначала мы расширяем лигу, а потом сокращаем. Не думаю, что это правильное решение. Нужно лучше и качественнее работать с молодыми, чтобы пополнение в лигу было соответствующим и создавалась конкуренция для сильных игроков. И тогда не нужно будет ничего сокращать.

Я считаю, что неправильно, когда из КХЛ исключают российские клубы, которые много лет работают на развитие нашего хоккея. Уже исключили Новокузнецк и Тольятти, сейчас под угрозой Череповец. В этих городах находятся сильные школы, которые серьезно работают. Многие молодые игроки вышли из этих регионов. Странная политика.

На мой взгляд, должны быть определенные условия, при которых клуб может или не может принимать участие в КХЛ. Должны быть некие финансовые гарантии, которые клубы должны предоставлять в лигу для того, чтобы получить лицензию на участие. Если эти критерии не выполняются, значит, они автоматически должны покидать лигу. Вдобавок к этому идут инфраструктура и школа», — сказал Быков.