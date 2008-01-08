Защитник «Барыса» Дитц: «Учу русский, читая «Красную шапочку» и «Винни-Пуха»

Защитник Даррен Дитц рассказал, что учит русский язык.

– Я пытаюсь учить каждый день понемногу. Я стесняюсь пока говорить, но стараюсь общаться с ребятами как можно больше. Сейчас я больше учу грамматику и увеличиваю свой словарный запас.

– И вы уже читаете книги на русском.

– Да, я стараюсь читать детские книги. Мне нравится учить русский язык, и я буду продолжать делать это.

– А какие именно книги?

– «Винни-Пух» и «Красная шапочка».

– А как насчет фильмов на русском?

– Фильмы я еще не смотрел, только комедийный сериал «Кухня» вместе со своим учителем. Это было непросто – мы часто ставили на паузу и выясняли, кто и что сказал.

– Мало кто из легионеров в учит русский язык. Зачем вам это?

– Я считаю, что для меня это очень важно. Я приехал сюда не только ради хоккея, но чтобы лучше узнать русскую и казахстанскую культуру, чтобы больше общаться с людьми. Я здесь ради нового жизненного опыта. Конечно, можно было приехать сюда просто играть в хоккей, но тогда я бы упустил очень много нового и интересного.