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    Защитник «Барыса» Дитц: «Учу русский, читая «Красную шапочку» и «Винни-Пуха»

    Теги КХЛ Барыс Даррен Дитц Хоккей

    Защитник «Барыса» Даррен Дитц рассказал, что учит русский язык.

    – Я пытаюсь учить каждый день понемногу. Я стесняюсь пока говорить, но стараюсь общаться с ребятами как можно больше. Сейчас я больше учу грамматику и увеличиваю свой словарный запас. 

    – И вы уже читаете книги на русском.  

    – Да, я стараюсь читать детские книги. Мне нравится учить русский язык, и я буду продолжать делать это.  

    – А какие именно книги? 

    – «Винни-Пух» и «Красная шапочка». 

    – А как насчет фильмов на русском? 

    – Фильмы я еще не смотрел, только комедийный сериал «Кухня» вместе со своим учителем. Это было непросто – мы часто ставили на паузу и выясняли, кто и что сказал.  

    – Мало кто из легионеров в КХЛ учит русский язык. Зачем вам это? 

    – Я считаю, что для меня это очень важно. Я приехал сюда не только ради хоккея, но чтобы лучше узнать русскую и казахстанскую культуру, чтобы больше общаться с людьми. Я здесь ради нового жизненного опыта. Конечно, можно было приехать сюда просто играть в хоккей, но тогда я бы упустил очень много нового и интересного.  

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