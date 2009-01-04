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    НХЛ. Кросби подарил клюшку болельщику «Рейнджерс», который обзывал его во время матча

    Теги болельщики светская хроника Питтсбург Рейнджерс Сидни Кросби фото НХЛ Хоккей

    Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби подарил клюшку болельщику «Рейнджерс», который кричал и обзывал его во время матча (7:2).

    Ник Липейка сидел в первом ряду рядом со скамейкой штрафников. Когда Кросби наказали 2-минутным удалением за подножку, болельщик решил, что должен попытаться вывести игрока из себя, помешать ему продолжить матч.

    «Я надеялся, что он попадет на скамейку штрафников, и он сразу же там оказался. Я понял, что должен что-то сделать. Я крикнул «Эй, Кросби! Когда Gatorade искал представителя в Канаде, им нужен был серьезный парень. Джастин Бибер был занят, поэтому они взяли тебя.

    Я слышал, Малкин сказал, что у него было бы больше Кубков, будь у него партнеры получше». В ответ он облил меня водой через стекло. После этого я уже не мог остановиться», — сказал Липейка.

    После матча к нему подошел представитель команды и передал подписанную Кросби клюшку. 

    «Отличные кричалки.  В следующий раз будь помягче со мной!», — написал форвард.

     
     
     
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    A post shared by Marcus Mouning (@the_mouning_collection) on

    Добавим, что в матче с «Рейнджерс» Кросби набрал 2 (1+1) очка.

    На данный момент на счету форварда 50 (19+31) очков в 37 играх сезона.

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