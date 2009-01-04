НХЛ. Кросби подарил клюшку болельщику «Рейнджерс», который обзывал его во время матча

Капитан Сидни Кросби подарил клюшку болельщику «Рейнджерс», который кричал и обзывал его во время матча (7:2).

Ник Липейка сидел в первом ряду рядом со скамейкой штрафников. Когда Кросби наказали 2-минутным удалением за подножку, болельщик решил, что должен попытаться вывести игрока из себя, помешать ему продолжить матч.

«Я надеялся, что он попадет на скамейку штрафников, и он сразу же там оказался. Я понял, что должен что-то сделать. Я крикнул «Эй, Кросби! Когда Gatorade искал представителя в Канаде, им нужен был серьезный парень. Джастин Бибер был занят, поэтому они взяли тебя.

Я слышал, Малкин сказал, что у него было бы больше Кубков, будь у него партнеры получше». В ответ он облил меня водой через стекло. После этого я уже не мог остановиться», — сказал Липейка.

После матча к нему подошел представитель команды и передал подписанную Кросби клюшку.

«Отличные кричалки. В следующий раз будь помягче со мной!», — написал форвард.

View this post on Instagram A post shared by Marcus Mouning (@the_mouning_collection) on Jan 2, 2019 at 6:56pm PST

Добавим, что в матче с Кросби набрал 2 (1+1) очка.

На данный момент на счету форварда 50 (19+31) очков в 37 играх сезона.