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    Валерий Брагин: «Вылет канадцев — это их проблема»

    Теги молодежная сборная России молодежная сборная Канады молодежная сборная США молодежная сборная Швеции молодежный чемпионат мира молодежная сборная Швейцарии Валерий Брагин Хоккей

    Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин поделился мнением об итогах четвертьфинального раунда МЧМ-2019.

    — Что скажите о вылете канадцев?
    — Ничего. Это их проблема.

    — Матч Швеция — Швейцария — это иллюстрация того, что слабых соперников не бывает?
    — Я об этом говорю. Ты можешь играть в зоне соперника все время, а соперник приедет, забьет две и все. Одна игра может решить все.

    — Согласны, что американцы самая быстрая команда на этом турнире?
    — В плане физики они выглядят неплохо.

    — Какие выводы о сборной США можете сделать, вы ведь играли товарищеский матч с ней?
    — Самые разные. Мы тогда были в безобразном состоянии. Они, думаю, тоже не так двигались, — сказал Брагин.

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