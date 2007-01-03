Валерий Брагин: «Вылет канадцев — это их проблема»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин поделился мнением об итогах четвертьфинального раунда МЧМ-2019.
— Что скажите о вылете канадцев?
— Ничего. Это их проблема.
— Матч Швеция — Швейцария — это иллюстрация того, что слабых соперников не бывает?
— Я об этом говорю. Ты можешь играть в зоне соперника все время, а соперник приедет, забьет две и все. Одна игра может решить все.
— Согласны, что американцы самая быстрая команда на этом турнире?
— В плане физики они выглядят неплохо.
— Какие выводы о сборной США можете сделать, вы ведь играли товарищеский матч с ней?
— Самые разные. Мы тогда были в безобразном состоянии. Они, думаю, тоже не так двигались, — сказал Брагин.
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