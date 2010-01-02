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    НХЛ. Форварда «Филадельфии» Лехтеря обвиняют в покупке кокаина, ему грозит условный срок – 5 месяцев

    Теги происшествия Филадельфия НХЛ Йори Лехтеря Хоккей

    Форварду «Филадельфии» Йори Лехтеря предъявили обвинение в покупке наркотиков в Финляндии, сообщает Reuters.

    Судебное заседание по этому делу, на котором сам хоккеист не присутствовал, прошло 1 января.

    Утверждается, что 31-летний игрок приобрел в ночных клубах города Тампере восемь грамм кокаина в период с июня по июль 2018 года.

    Сторона обвинения требует назначить для Лехтеря условный срок в пять месяцев в качестве наказания, информирует Aamulehti.

    В сентябре 2018 года стало известно, что он подозревается в причастности к торговле наркотиками. По некоторым сведениям, Лехтеря входил в группу, которая занималась распространением двухкилограммовой партии кокаина. В числе подозреваемых значились 23 человека, среди которых был и Лехтеря.

    По данным сайта Philly.com, Лехтеря, которого уже допрашивали по этому делу, сказал полиции, что он знает двоих подозреваемых из этого списка, но отрицал, что покупал у них наркотики. 

    Финн утверждал, что однажды в благотворительных целях заплатил 6 тысяч евро за курс реабилитации от наркотической зависимости для одного из этих людей.

    «Как я утверждал с самого начала, эти обвинения против меня являются ложными. Я собираюсь уточнить все детали по данному делу.

    Никаких дальнейших комментариев по этому вопросу не будет до конца разбирательств», – заявил сам Лехтеря. 

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