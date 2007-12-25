Президент ЦСКА: «Я – за жесткий потолок зарплат в КХЛ, но не в таком диапазоне цифр. Нам нужно удерживать игроков от желания уехать в Америку»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился мнением о потолке зарплат в КХЛ.

– Как вы относитесь к введению жесткого потолка?

– Я – за жесткий потолок, но не в таком диапазоне цифр. Все-таки этот вопрос влияет на процессы, происходящие не только в КХЛ, но и в институте сборных страны.

Если мы говорим, что должны иметь высокий уровень на международной арене, то надо удерживать наших игроков от желания уехать в Северную Америку, либо возвращать тех, кто уже там.

К сожалению, с североамериканским рынком мы конкурировать не можем – там потолок зарплат 80 миллионов долларов, при этом он постоянно растет.

Поэтому я не согласен с тем потолком, который будет установлен с 2020 года (900 млн рублей или около 13 млн долларов по текущему курсу – прим. Sports.ru), но есть и другая сторона вопроса-тенденция завышенных зарплат у хоккеистов. Думаю, по этой причине клубы и проголосовали за такой потолок. Но я бы изменил его параметры.

– А почему нельзя не давать завышенные зарплаты без введения жесткого потолка?

– Делать первые шаги всегда сложно. Все говорят про потолок, но пока никто не говорит о введении жесткого пола зарплат. Если сегодня он 200-250 млн рублей, то почему бы не сделать его 400-450? Несколько клубов, играющих сейчас в КХЛ, не смогут соблюсти этот пункт. С моей точки зрения как менеджера, нужно одновременно вводить и потолок, и пол зарплат, – сказал Есмантович.